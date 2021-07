Rêves d’ailleurs Trégastel, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Trégastel.

Rêves d’ailleurs 2021-07-12 16:00:00 – 2021-07-18 21:00:00 Route du Calvaire Presbytère

Trégastel Côtes d’Armor

Exposant à Londres, Pékin, Paris, Zurich et Tel Aviv, Yuliya Patotskaya nous dévoile ses oeuvres à Trégastel. L’artiste peintre et plasticienne signe son exposition intitulée «Rêves d’ailleurs» dans l’ancien presbytère de Trégastel. L’artiste y présentera ses dernières oeuvres inédites, empreintes de force naturelle qu’elle transforme. Travaillant sur les paysages naturels, elle crée des espaces en connexion directe avec notre intériorité.

Yuliya Patotskaya porte un regard tout en vibrations qui emmène le spectateur vers des perspectives profondes et immatérielles, en dehors du cadre même de l’oeuvre.

expo.trega@gmail.com

