Le chorégraphe Abdou N’Gom et la compagnie Stylistik, en résidence au Ballet du Nord, partagent une étape de travail lors d’une ouverture studio publique. REVERSE|SE RÊVER création 2021 Passer d’une rive à l’autre, dévier puis revenir, changer d’itinéraire en cours de route. Se recentrer, se renverser, se retrouver. REVERSE|SE RÊVER accueille les questionnements qui animent nos existences, qui déterminent nos choix. Cette création est une réflexion sur nos ancrages géographiques, les migrations de nos sociétés.

gratuit (réservation recommandée)

Le chorégraphe Abdou N'Gom et la compagnie Stylistik, en résidence au Ballet du Nord, partagent une étape de travail lors d'une ouverture studio publique.

