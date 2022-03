Reverse – Johannes Bellinkx Marseille 15e Arrondissement, 25 mars 2022, Marseille 15e Arrondissement.

Reverse – Johannes Bellinkx Cité des Arts de la Rue 225 avenue Ibrahim Ali Marseille 15e Arrondissement

2022-03-25 – 2022-03-27 Cité des Arts de la Rue 225 avenue Ibrahim Ali

Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dans cette promenade audio, les spectateurs sont invités à abandonner leurs habitudes quotidiennes et à se soumettre à une autre façon de se déplacer : marcher à reculons.



Au cours de la promenade, une composition visuelle et sonore se déploie, contribuant à une expérience physique complètement nouvelle, dans laquelle regarder vers l’avant permet de regarder en arrière, et se concentrer sur les objectifs cède la place à l’inattendu.



Le spectateur est confronté à son incapacité à se concentrer sur tout et à garder une vue d’ensemble, tactile et sensorielle. Que signifierait notre existence sans l’objectif que nous nous fixons constamment comme mesure, si le passé, le présent et le futur formaient une seule entité ?



Départ individuel toutes les 5 min.



Concept et réalisation : Johannes Bellinkx

Composition audio : Dennis van Tilburg

Installation : Thijs Wieman

