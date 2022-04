Revers | Séance “Refaire le match” | Comptoir du doc et Les Tombées de la Nuit Cinéma Arvor, 11 avril 2022, Rennes.

Revers | Séance “Refaire le match” | Comptoir du doc et Les Tombées de la Nuit

Cinéma Arvor, le lundi 11 avril à 20:15

Comptoir du doc propose aux Tombées de la Nuit une carte blanche qui explore les coulisses d’un match de football : la préparation du grand rituel dans San Siro de Yuri Ancarani et les émotions qui secouent les spectateur·rices dans Evasi de Franco Piavoli. Comptoir du doc répond à cette “sélection italienne” avec Football infini de Cornelius Porumboiu, portrait d’un amateur de football vieillissant, blessé dans sa jeunesse, qui s’évertue pour un jeu plus collectif et plus libre. ⊛ San Siro de Yuri Ancarani (26min) Une immersion au cœur du célèbre stade milanais peu avant un match. Cette étude méticuleuse de San Siro et des hommes qui y travaillent crée, par un savant jeu de contrastes, une anticipation de plus en plus intense à mesure que l’heure de l’entrée des sportifs approche. ⊛ Evasi de Franco Piavoli (12min) Un match de foot dans un petit village. Les visages des supporters du dimanche sont ceux des ouvriers des usines que l’on distingue derrière les barrières : le moment de l’évasion devient un cri conjoint, désespéré et sauvage. ⊛ Football infini de Cornelius Porumbiu (70min) Quand il apprend qu’un ami d’enfance de son frère a inventé un nouveau sport en modifiant les règles du football, Corneliu Porumboiu revient le filmer dans sa ville natale. Entre utopie et résilience, l’employé de la préfecture a trouvé dans cette réinvention une planche de salut.

Tarifs Arvor (de 3€ à 9,50€) Tarifs réduits pour les adhérent·es de Comptoir du doc.

Cinéma Arvor 11 rue de Chatillon Rennes Quartiers Sud-Ouest Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-11T20:15:00 2022-04-11T22:30:00