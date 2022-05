Revers | Séance “mémoires de guerre” | Comptoir du doc invite la Cinémathèque de Bretagne Cinéma Arvor, 2 mai 2022, Rennes.

Revers | Séance “mémoires de guerre” | Comptoir du doc invite la Cinémathèque de Bretagne

Cinéma Arvor, le lundi 2 mai à 20:15

Séance “mémoires de guerre” ————————— Comptoir du doc invite la Cinémathèque de Bretagne, pour une séance autour des mémoires de la Guerre d’Algérie. Au programme : deux films contemporains de la guerre, censurés à l’époque, et un film réalisé plus de 50 ans après la fin de la guerre : * **_Secteur postal 89 098_** de Philippe Durand (28′) : un jeune appelé et sa fiancée restée à Paris s’écrivent des lettres, leur correspondance interroge la distance hypocrite qui sépare la guerre de la vie en métropole. * **_J’ai huit ans_** de Yann Le Masson et Olga Poliakoff (9 min) : des enfants algériens témoignent par le dessin des atrocités commises par l’armée française. * **_À Mansourah, tu nous as séparés_** de Dorothée-Myriam Kellou (71 min) : la réalisatrice recueille la mémoire des villageois algériens déplacés de force, questionnant la place de ces évènements dans la construction de l’Algérie contemporaine. [⇢ voir la bande annonce](https://youtu.be/8iqAia1BBAY) **La réalisatrice Dorothée-Myriam Kellou sera présente à la séance !**

de 3 à 9,5€ (tarifs réduits pour les adhérent·es de Comptoir du doc)

Une séance autour des mémoires de la guerre d’Algérie, avec 2 films contemporains de la guerre censurés à l’époque, et un film réalisé 50 ans après la fin de la guerre.

Cinéma Arvor 11 rue de Chatillon Rennes Quartiers Sud-Ouest Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-02T20:15:00 2022-05-02T22:00:00