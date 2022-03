Revers | Séance “La chair et l’acier” | Comptoir du doc et Cinémaniacs Cinéma Arvor Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Revers | Séance “La chair et l’acier” | Comptoir du doc et Cinémaniacs Cinéma Arvor, 14 mars 2022, Rennes. Revers | Séance “La chair et l’acier” | Comptoir du doc et Cinémaniacs

Cinéma Arvor, le lundi 14 mars à 20:15

Pour cette nouvelle séance Revers organisée avec l’association Cinémaniacs, c’est le rapport entre l’humain et la machine que les deux films choisis nous invitent à questionner. Dans Héraklès, le premier film tourné par Werner Herzog, des plans sur l’entraînement de culturistes alternent avec des scènes de destructions causées par la puissance des machines. Tetsuo, the Iron Man de Shin’ya Tsukamoto raconte une fable où un citadin ordinaire se transforme peu à peu en monstre de métal, libérant en même temps des pulsions que celui-ci ne soupçonnait pas.

Tarifs Arvor (de 3€ à 9,50€)

Projection de Héraklès de Werner Herzog et Tetsuo, the Iron Man de Shin’ya Tsukamoto. Séance suivie d’une discussion. Cinéma Arvor 11 rue de Chatillon Rennes Quartiers Sud-Ouest Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-14T20:15:00 2022-03-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Cinéma Arvor Adresse 11 rue de Chatillon Ville Rennes lieuville Cinéma Arvor Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Cinéma Arvor Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Revers | Séance “La chair et l’acier” | Comptoir du doc et Cinémaniacs Cinéma Arvor 2022-03-14 was last modified: by Revers | Séance “La chair et l’acier” | Comptoir du doc et Cinémaniacs Cinéma Arvor Cinéma Arvor 14 mars 2022 cinéma arvor rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine