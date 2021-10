REVERS / SÉANCE “AU ROYAUME DES BORGNES” Cinéma Arvor, 8 novembre 2021, Rennes.

REVERS / SÉANCE “AU ROYAUME DES BORGNES”

Cinéma Arvor, le lundi 8 novembre à 20:15

⭐︎ Une nouvelle séance de Revers, avec les Contrebandiers de Moonfleet ! ⭐︎ Tous les deuxième lundis du mois, Comptoir du doc invite une autre association pour une séance Revers au Cinéma Arvor. L’objectif est d’allier documentaire de patrimoine et films d’autres horizons autour d’une même thématique. PROGRAMMATION ◦ “Film” de Samuel Beckett et Alan Schneider Etats-Unis | 1965 | 24’ | Grove Press | Evergreen Films Samuel Beckett a réalisé une unique oeuvre cinématographique, en 1965 : Film, avec pour acteur principal la star du cinéma burlesque Buster Keaton. C’est l’histoire d’un homme qui épouvante ceux qui contemplent son visage. Lui-même ne veut pas être vu car quelque chose le poursuit, auquel il tente d’échapper. Quelque chose qui se situe au lieu même de la perception, à l’endroit de la caméra. ▷ Proposé par Les Contrebandiers de Moonfleet ◦ “Images du monde et inscription de la guerre” de Harun Farocki Allemagne | 74’ | 1988 | Harun Farocki Filmproduktion Possibilité d’être vu, de lire ou de comprendre l’image, possibilité pour les images d’agir à la place des hommes : l’oeuvre de Harun Farocki traite aussi de la perception. Images du monde et inscription de la guerre, réalisé en 1988, est peut-être son film le plus important. À partir d’archives diverses et d’images de synthèse le réalisateur entreprend une archéologie des techniques de vision : déceler quelque chose dans l’image, c’est parfois en manquer d’autres et créer des disparitions. ▷ Proposé par Comptoir du doc ______________ INFORMATIONS Lundi 8 novembre 2021 à 20h15 au Cinéma Arvor 11 rue de Chatillon 35000 Rennes ☺︎ Séance suivie d’une discussion avec Pierre Commault de Comptoir du doc et Simon Pageau des Contrebandiers de Moonfleet, puis d’un pot convival à l’espace rencontre de l’Arvor.

Tarifs Arvor (de 3€ à 9,20€)

Pour cette séance avec les Contrebandiers de Moonfleet, celui qui voit le plus n’est pas toujours celui qui voit le mieux. Et si, inversant la vieille maxime, « Au royaume des borgnes… » ?

Cinéma Arvor 11 rue de Chatillon Rennes Quartiers Sud-Ouest Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-08T20:15:00 2021-11-08T22:00:00