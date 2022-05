RÊVERIES OUBLIÉES – MONKEYBIRD Metz Metz Catégories d’évènement: 57000

Metz 57000 L’exposition replace l’ensemble des modes d’intervention des Monkeybird. Derrière ce nom se cache un duo d’artistes français qui use de fragments rêvés comme des vagues de souvenirs qui nous guident depuis notre monde intérieur vers un univers chimérique, lyrique et sacré. Les artistes-artisans cisèlent le papier pour créer l’outil de travail. Ces matrices deviennent des œuvres monumentales, sublimées par la peinture et les motifs. Par le biais d’un accrochage subtil, Monkeybird crée un ballet infini d’ombres et de lumières. Les œuvres soulignent la diversité de leurs sources d’inspiration : enluminures, vitraux, ornementation architecturale, estampes japonaises… Exposition organisée dans le cadre du Festival Constellations de Metz et curatée par Myriama Idir. +33 3 87 74 16 16 https://www.citemusicale-metz.fr/agenda/exposition-reveries-oubliees Sand Enigme – MonkeyBird

