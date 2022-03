RÊVERIES Beauvais, 5 avril 2022, Beauvais.

RÊVERIES Beauvais

2022-04-05 – 2022-04-09

Beauvais Oise Beauvais

#????^???????????? est une proposition d’expérience à la fois ludique, participative et artistique qui immerge le visiteur dans un voyage entre réel et virtuel.

Au travers d’un parcours à la fois contemplatif et interactif, nous invitons le visiteur à sentir, tester et imaginer !

Au programme : micro-mapping, casques VR, Installations, Live A/V, Réalité augmentée, expériences sensorielles, ateliers …

Soyez curieux !

asca@asca-asso.com +33 3 44 10 30 80 https://www.asca-asso.com/

Asca

Beauvais

