Rêverie sonore: solstice d’hiver MEG, 21 décembre 2021, Genève.

Rêverie sonore: solstice d’hiver

MEG, le mardi 21 décembre à 18:00

A l’occasion du jour le plus court de l’année, le MEG vous accueille pour une soirée de célébration de l’arrivée de l’hiver, en musique. Dans le Foyer (-1) du Musée, venez écouter une sélection de musiques propices à la méditation, à la contemplation et à la réflexion, choisies parmi les Archives internationales de musique populaire (AIMP). Cette soirée d’introspection collective est une invitation à rêver, inspirée par l’écoute d’une grande variété de traditions musicales des quatre coins du monde dans un cadre et une ambiance confortables. Ouverture des portes à 18h – début de la diffusion sonore à 18h15. Durée 1h30/2h – collation offerte – entrée libre – places limitées – couvertures et autres commodités personnelles bienvenues. **Important:** il est désormais obligatoire de présenter un certificat COVID pour entrer au MEG. L’accès au MEG n’est autorisé qu’avec un certificat COVID et un code QR valide. Le certificat COVID est requis à partir de l’âge de 16 ans. Un document d’identification officiel (carte d’identité, passeport, etc.) doit être présenté en même temps que le certificat COVID. Aucune donnée n’est retenue lors du contrôle du certificat COVID. Le centre de dépistage le plus proche du MEG est la Pharmacieplus du rond-point.

CHF 0.-

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-21T18:00:00 2021-12-21T20:00:00