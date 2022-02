Rêverie sonore: équinoxe de printemps MEG Genève Catégorie d’évènement: Genève

MEG, le dimanche 20 mars à 18:00

A l’occasion de l’équinoxe de printemps, le MEG vous accueille pour une soirée de célébration du réveil de la nature, en musique. Dans le Foyer (-1) du Musée, venez écouter une sélection de musiques choisies parmi les Archives internationales de musique populaire (AIMP). Cette soirée est une invitation à rêver, inspirée par l’écoute d’une grande variété de traditions musicales, dans un cadre et une ambiance confortables. Ouverture des portes à 18h – début de la diffusion sonore à 18h15. Durée 0h50 – collation offerte – entrée libre – places limitées à 25 personnes – couvertures et autres commodités personnelles bienvenues.

Rêverie sonore de l'équinoxe de printemps. Un événement musical pour célébrer l'arrivée du printemps au MEG. Foyer du MEG. Le 20 mars de 18h à 19h. MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève

2022-03-20T18:00:00 2022-03-20T19:15:00

