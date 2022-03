Rêverie – Festival Spring Espace Yannick Boitrelle Saint-Léger-du-Bourg-Denis Catégories d’évènement: Saint-Léger-du-Bourg-Denis

Espace Yannick Boitrelle, le vendredi 18 mars à 19:30

Resserrés autour d’une table utilisée comme instrument de percussion, les balles rebondissent en cadence, frappent le bois du plateau de la table ; s’entremêlent alors deux corps aux mouvements aiguillés par le rythme et le mouvement des balles. Des sons sortent des bouches comme l’aveu d’une densité physique trop forte. Au-dessus, tournoient des rhombes, instruments giratoires qui, comme une drogue sonore, envahissent les corps, les estourbissent, les font essentiellement devenir mouvement. Quelques tubes en plastique, insoupçonnés, légèrement lâchés sur la table, délivrent comme par eux-mêmes leurs mélodies nimbées sans cesse de rythmes accélérants. Auteur et metteur en scène Thomas Guérineau Jongleurs-musiciens interprètes Thomas Guérineau et Dimas Tivane Création lumière Thomas Guérineau Construction de la table Jérémie Legroux Durée : 1h

Entrée gratuite

Rêverie, spectacle de jonglage musical, par la Cie THOMAS GUÉRINEAU dans le cadre du Festival Spring Espace Yannick Boitrelle 123 Route de Lyons, Saint-Léger-du-Bourg-Denis Saint-Léger-du-Bourg-Denis Seine-Maritime

