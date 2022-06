Rêverie étoilée – Théâtre au jardin Saint-Fulgent-des-Ormes, 16 juillet 2022, Saint-Fulgent-des-Ormes.

Rêverie étoilée – Théâtre au jardin

Le Grand Auné Origny-le-Roux Saint-Fulgent-des-Ormes Orne Origny-le-Roux Le Grand Auné

2022-07-16 – 2022-07-16

Origny-le-Roux Le Grand Auné

Saint-Fulgent-des-Ormes

Orne

Au creux de l’oreille, l’histoire d’un amour puissant et mystérieux. Et dans cette histoire, il y a ce que l’on nous raconte et ce que l’on ne nous dit pas…

Lecture nocturne par Arlette Desmots, dispositif sonore immersif, à partir de 13 ans.

