Mercredi 15 décembre à 16h30 Tour de contes Je connais un chemin changeant que le temps n'a pas emprunté. Devenez voyageur immobile. Prêtez-moi vos oreilles, je vous les rendrai… à notre retour. Promis ! Contes, chansons, devinettes… un répertoire à partager sur l'instant. À partir de 6 ans – Durée : 45 min Inscription au 05 31 22 94 70 Médiathèque des Izards

2021-12-15T16:30:00 2021-12-15T18:30:00

