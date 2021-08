Wy-dit-Joli-Village Musée de l'Outil Val-d'Oise, Wy-dit-Joli-Village Rêverie contée – De Matisse à Klein en passant par Picasso Musée de l’Outil Wy-dit-Joli-Village Catégories d’évènement: Val-d'Oise

Wy-dit-Joli-Village

Rêverie contée – De Matisse à Klein en passant par Picasso Musée de l’Outil, 18 septembre 2021, Wy-dit-Joli-Village. Rêverie contée – De Matisse à Klein en passant par Picasso

Musée de l’Outil, le samedi 18 septembre à 15:00

Cette animation est un voyage imaginaire où les œuvres prennent vie et racontent leurs histoires. À la fois éducative, ludique et poétique, l’approche des œuvres modernes se fait à travers l’histoire de l’art et les contes. Evasion garantie dans l’univers imaginaire et fantastique des auditeurs.

15 personnes

Découvrir des œuvres artistiques à travers les contes et la nature. Musée de l’Outil Rue de la Mairie 95420 Wy-dit-Joli-Village Wy-dit-Joli-Village Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Val-d'Oise, Wy-dit-Joli-Village Autres Lieu Musée de l'Outil Adresse Rue de la Mairie 95420 Wy-dit-Joli-Village Ville Wy-dit-Joli-Village lieuville Musée de l'Outil Wy-dit-Joli-Village