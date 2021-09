Wy-dit-Joli-Village Musée de l'Outil Val-d'Oise, Wy-dit-Joli-Village Rêverie contée, de Matisse à Klein, au musée de l’outil – collection Claude et Françoise Pigeard Musée de l’Outil Wy-dit-Joli-Village Catégories d’évènement: Val-d'Oise

Wy-dit-Joli-Village

Rêverie contée, de Matisse à Klein, au musée de l’outil – collection Claude et Françoise Pigeard Musée de l’Outil, 18 septembre 2021, Wy-dit-Joli-Village. Rêverie contée, de Matisse à Klein, au musée de l’outil – collection Claude et Françoise Pigeard

Musée de l’Outil, le samedi 18 septembre à 15:00

Un voyage imaginaire où les œuvres prennent vie et racontent leurs histoires. A la fois éducative, ludique et poétique, l’approche des oeuvres modernes se fait d’une part à travers l’histoire de l’art et d’autre part à travers les contes qui développent l’univers imaginaire et fantastique des auditeurs. Par et avec Laurent Azuelos

Entrée libre, sur inscription

Un voyage imaginaire où les œuvres prennent vie Musée de l’Outil Rue de la Mairie 95420 Wy-dit-Joli-Village Wy-dit-Joli-Village Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Val-d'Oise, Wy-dit-Joli-Village Autres Lieu Musée de l'Outil Adresse Rue de la Mairie 95420 Wy-dit-Joli-Village Ville Wy-dit-Joli-Village lieuville Musée de l'Outil Wy-dit-Joli-Village