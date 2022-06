Rêverie au coeur des arbres sylvothérapie, 25 août 2022, .

Rêverie au coeur des arbres sylvothérapie

2022-08-25 19:00:00 – 2022-08-25 22:00:00

Immersion sensorielle et plénitude au milieu des arbres, une invitation à la détente en toute légèreté lors de cette séance de Sylvothérapie du soir, une séance pour souffler, respirer, dénouer ! profiter d’un moment de quiétude ! Des leçons de sagesse et de bien-être inspirées des arbres.

Installez vous confortablement, fermez les yeux et laissez la détente s’installer…

Pensez à ramener des vêtements confortables, serviette, une bouteille d’eau, chaussures de marche/baskets.

Merci de vous inscrire par mail ou par téléphone !

