La Fondation des États-Unis clôture sa saison culturelle 2022 avec "Reverie", une exposition interdisciplinaire présentée par les artistes en résidence Annette G. Parra et Mallory Mayhew. Cette exposition met à l'honneur le travail de Annette Gonzalez Parra et Mallory Mayhew, deux artistes en résidence à la Fondation des États-Unis. Elles présentent un pêle-mêle de photographie, peinture, illustrations et vidéos expérimentales inspirées par leurs interprétations respectives de la réalité vis-à-vis de la fantaisie. Cette exposition a lieu dans le cadre d'Art-Hop-Polis, avec la participation de plusieurs autres résidences de la Cité Internationale Universitaire de Paris.

© Annette G. Parra & Mallory Mayhew

