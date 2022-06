Reverie, 1 juillet 2022, .

Reverie

2022-07-01 – 2022-07-01

16 18 Reverie est une emcee américaine originaire de Los Angeles. Digne représentante de la nouvelle scène underground californienne, elle aime rappeler sa mission principale : éduquer les foules avec du ‘real hip-hop’.



Enfant surdouée destinée aux arts, Reverie se fait déjа remarquer à l’âge de 9 ans pour ses talents d’écriture lors de nombreux concours de poésie orale (spoken word). C’est à l’âge de 12 ans qu’elle découvre le rap underground, omniprésent à LA, et que ses poésies se transforment en rap. Malgré ses bonnes notes et son talent artistique, elle choisit, au lycée, de se tourner vers la rue et ses tourments. Arrestations, drogues, bagarres, dépression, la jeune femme a tout vécu. Après l’arrestation de son frère, Louden, qui est désormais son beatmaker attitré, ils décident de partir vivre ensemble à Washington. Ils y enregistrent leur toute première mixtape, Castle In The Air, avec pour matériel un micro de karaoké et un porte manteaux en guise de pied de micro.



Après plusieurs mixtapes, dont la géniale Transition Mixtape, Reverie sort son premier album en 2011 Sitting Upside Down puis se lance réellement dans l’aventure indépendante en organisant elle même sa première tournée en Europe.



8 ans après son premier album, elle a su rassembler une fanbase dans tous les coins du globe, et tourne sur les plus grandes scènes des États-Unis et de l’Europe. Ses collaborations remarquées et remarquables avec Gavlyn et DJ Lala en ont fait les représentantes du rap féminin indépendant !

Rendez-vous au Molotov avec Reverie le 1er juillet.

