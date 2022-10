Rêver Molière Riquewihr Riquewihr Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Riquewihr

Rêver Molière Riquewihr, 10 novembre 2022, Riquewihr. Rêver Molière

Riquewihr
Haut-Rhin

2022-11-10 20:00:00

Haut-Rhin Riquewihr Haut-Rhin 0 EUR Une jeune génération de comédiens vous fait redécouvrir un certain Jean Baptiste Poquelin qui n’est autre que… Molière : On croit tout connaître de Molière, de Sganarelle à Monsieur Jourdain, en passant par Harpagon et Scapin. Mais c’est entre les lignes des tirades mémorables, derrière l’épaule des personnages, que le metteur en scène Youssouf Abi-ayad, accompagné de la jeune troupe, a choisi de poser son regard. Voilà une rencontre intime et singulière avec un certain Jean-Baptiste Poquelin. Une jeune génération de comédiens vous fait redécouvrir un certain Jean Baptiste Poquelin qui n’est autre que… Molière ! +33 3 89 73 48 66 Riquewihr

