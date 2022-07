Rêver le monde – Laurent Kronental, Martine Feipel & Jean Bechameil Maison de l’Architecture, 9 août 2022, Nantes.

2022-08-09 Exposition du 30 juin au 11 septembre 2022 :dans le petite galerie (visible de l’espace public tous les jours)et dans la grande galerie :du lundi au vendredi de 10h à 19hle week-end de 14h à 18h+ Soirée inaugurale jeudi 30 juin à 18h30 dans la grande galerie

La Maison régionale de l’architecture propose de rassembler deux visions artistiques en invitant « Le Monde Parfait » de Martine Feipel & Jean Bechameil à dialoguer avec « Souvenir d’un Futur » et « Les Yeux des Tours » fixés par Laurent Kronental. Cette exposition collective revient sur la figure des Grands Ensembles, autant d’objets architecturaux et d’images rêvées qui ont été produits il y a plus de 50 ans pour accueillir la vie ensemble. En faisant cohabiter sculptures et photographies, cette exposition confronte le visiteur à la monumentalité de ces architectures, tout en donnant à voir le décor du quotidien des habitants. Croisant ainsi les vues intérieures et extérieures sur ces monuments, ces oeuvres révèlent l’usure du temps qui passe, la fragilité des matériaux mais aussi celle du récit et des images rêvées et projetées par leurs concepteurs. Ces Grands Ensembles générant fascination et rejet portent en eux les traces d’une utopie écornée, celle de la vie collective qui s’est évanouie. À l’heure où le vivre ensemble revient comme un désir nécessaire, comme une ambition collective, il est intéressant d’invoquer cette utopie du siècle dernier dont les couleurs autrefois éclatantes ont terni.

