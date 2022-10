Rêver la ville Marseille 15e Arrondissement Marseille 15e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Bouches-du-Rhne Le Programme de Réussite Educative de Marseille s’associe une nouvelle fois à Photo Marseille et propose plusieurs expositions à l’issue d’ateliers photographiques menés avec les enfants suivis par le PRE et scolarisés

dans les Réseaux d’Education Prioritaire renforcés de Marseille.



Ces ateliers mis en place par le GIP PRE Marseille sont conduits par quatre photographes :



Hélène Bossy,

Léonor Lumineau,

Clothilde Grandguillot,

Camille Szklorz.



Les travaux issus de ces ateliers seront exposés du 13 novembre au 13 décembre 2022, chacun dans un lieu différent et dans des lieux ouverts et facilement accessibles.



Une exposition hors les murs où les photographies seront exposées sur les grilles de parcs municipaux. (Parcs Longchamp, Font Obscure, François Billoux)



