### Un étonnant voyage à la découverte de notre patrimoine fruitier ! Venez visiter librement le jardin de 15h à 18h. La visite contée a lieu à 16h.

8 €. 5 € (5 – 12 ans).

Le jardin de Pomone La Fayolle, 12 rue du Château d'eau, 17400 Saint-Denis-du-Pin Essouvert Saint-Denis-du-Pin Charente-Maritime

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

