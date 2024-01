Revenons à nos moutons: Etre ou ne pas être La ferme des simples Vayres, samedi 2 mars 2024.

Revenons à nos moutons: Etre ou ne pas être La ferme des simples Vayres Haute-Vienne

La Ferme des Simples vous invite à sa visite pédagogique de son petit élevage de brebis. Au programme 2h pour découvrir un petit élevage de brebis, son organisation, son impact, la psychologie du mouton, du troupeau et du berger. L’atelier comporte une petite transhumance, quelques soins aux animaux, des explications, des grandes et des petites histoires. Réservation obligatoire. Rendez-vous sur www.lafermedessimples.fr

La Ferme des Simples vous invite à sa visite pédagogique de son petit élevage de brebis. Au programme 2h pour découvrir un petit élevage de brebis, son organisation, son impact, la psychologie du mouton, du troupeau et du berger. L’atelier comporte une petite transhumance, quelques soins aux animaux, des explications, des grandes et des petites histoires. Réservation obligatoire. Rendez-vous sur www.lafermedessimples.fr .

La ferme des simples La Côte

Vayres 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@lafermedessimples.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 16:30:00

fin : 2024-03-02 18:30:00



L’événement Revenons à nos moutons: Etre ou ne pas être Vayres a été mis à jour le 2024-01-24 par OT Porte Océane du Limousin