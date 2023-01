Revenir à Berlin, Zurück in Berlin 1918-1933 Bourges Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher Ce spectacle théâtral permet de suivre les intuitions, les sensations, les éclairs de ces artistes et ces écrivains marqués dans leurs chairs par la Grande Guerre puis confrontés aux violences de rues et au délabrement moral de la société allemande. Visionnaires, ils n’ont eu de cesse d’alerter leurs contemporains sur l’imminence de la montée du nazisme et sur le danger d’une nouvelle guerre à venir nourrie par le sentiment de revanche. Venez assister à la lecture théâtralisée conçue et mise en scène par Laurent Claret et Eric Cénat, LBE Compagnie et le Théâtre de l’Imprévu +33 2 48 55 82 60 Revenir à Berlin

