Révélez votre créativité avec l’IA la data et l’automatisation En ligne Paris, mardi 19 mars 2024.

Au programme : Anticipation des métiers futurs dans l'IA et l'automatisation Démonstration d'outils innovants qui révolutionneront votre créativité

Découvrez les métiers de demain dans l’IA, la data et l’automatisation de façon interactive et engageante

Rejoignez-nous pour une présentation unique où vous explorerez les opportunités de carrière dans l’intelligence artificielle, la data science et les domaines de l’automatisation

En seulement 3 ans, transformez votre parcours postbac en un diplôme bac+5, équipé pour relever les défis de demain

Au programme :

Anticipation des métiers futurs dans l’IA et l’automatisation

Démonstration d’outils innovants qui révolutionneront votre créativité

Aucun prérequis technique nécessaire : ouvert à tous !

Session de candidature en direct pour vous lancer sans attendre

Libérez votre potentiel créatif avec nos formations spécialisées en data, IA et automatisation

L’événement sera animé par Guillaume, un expert dans le domaine, prêt à partager ses connaissances et son expérience pour vous guider

Marquez vos calendriers et ne manquez pas cette opportunité d’explorer votre futur dans l’univers de la tech. Les places sont limitées, inscrivez-vous vite !

En ligne 9 rue des colonnes Quartier Vivienne Paris 75002