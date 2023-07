Révéler l’invisible : le textile connecté Bibliothèque Forney Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Révéler l’invisible : le textile connecté Bibliothèque Forney Paris, 7 octobre 2023, Paris. Le samedi 07 octobre 2023

de 15h30 à 17h00

.Public adolescents adultes. gratuit

une rencontre dans le cadre d’un parcours de découvertes de créations et de documents autour de la mode à la bibliothèque Forney Cette rencontre Révéler l’invisible vous livre un panorama sur le textile connecté. L’accent

sera placé sur l’intégration de l’électronique et ses différentes

applications, ainsi qu’une vue d’ensemble sur les secteurs qui s’en servent déjà. Puis Clara Daguin présente dans le détail son travail de créatrice de

mode/artiste. Elle vous fait découvrir le processus de création de

ses silhouettes illuminées et l’évolution de sa pratique au cours des dernières

années., à l’appui d’une de ses créations, Aura Inside, exposée sur

place. La créatrice Clara Daguin se sert de la mode pour explorer comment la

technologie accompagne nos corps dans les circonstances actuelles et les

réalités futures. En utilisant la lumière tel un matériau, elle frôle

l’ésotérique, évoque les énergies et les flux, dévoile nos infrastructures

invisibles pour laisser entrevoir ce qui s’opère secrètement sous nos

vêtements. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris Contact : +33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/

Marie-Amélie Tondu, Barnabé Moinard, photographes créations de Clara Daguin Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Forney Adresse 1 rue du Figuier Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Forney Paris

Bibliothèque Forney Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/