Eglise Notre Dame de Tourdan Revel-Tourdan Revel-Tourdan, 16 septembre 2023, Revel-Tourdan.

Eglise Notre Dame de Tourdan 16 et 17 septembre Revel-Tourdan Entrée libre

Eglise Notre Dame de Tourdan, église paroissiale. L’une des plus anciennes église implantée au sein d’un prieuré et bâtie sur un très ancien site gallo-romain. Beau mobilier dont le Maitre-Autel et peintures murales du XVème siècle ensemble IMH. Des photos sur panneaux sont présentées par l’association AGIR qui fut le levier de vastes campagnes de restauration pendant 20 ans auquelles l’association fut en partie mécène.

Revel-Tourdan Eglise Notre Dame de Tourdan Revel-Tourdan 38270 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 06 64 36 81 76 parking, accessible

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Mairie Revel Tourdan