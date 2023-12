Job dating LIDL Revel Revel Revel Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Fin : 2024-01-25T09:15:00+01:00 – 2024-01-25T12:00:00+01:00 Venez jeudi 25 janvier au CBE de Revel pour rencontrer l’entreprise LIDL lors d’un job dating.

Plusieurs postes sont à pourvoir sur le magasin de Revel. LIDL vous présentera l’entreprise ainsi que les postes à pourvoir puis vous serez reçu en entretien individuel.

Prévoir toute la matinée et votre CV à jour.

Revel 31250 Revel

