Cité de la Musique, La Magalone, le jeudi 1 juillet à 20:30

La musique ne prend vie que lorsque l’écoute, l’échange et le partage l’animent … Au centre de ce duo, un même goût pour l’émotion du son, la mélodie, et la liberté de découvrir la confrontation entre la note évidente et celle qui viendra la bousculer en souriant. Son répertoire entremêle standards de jazz, mélodies populaires réinventées et compositions personnelles, comme un tissu destiné avant tout à s’amuser avec les codes et à s’aventurer au-delà des thèmes dans des espaces éphémères dessinés par l’instant. Une musique généreuse tricote et détricote avec humour parfois, sincérité toujours, les fils d’une histoire invisible. Distribution : Bob REVEL (Piano, claviers) & Pierre DREVET (Trompette, bugle)

Entrée libre

♫JAZZ♫

Cité de la Musique,La Magalone 245 bis Boulevard Michelet – 13009 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



2021-07-01T20:30:00 2021-07-01T22:00:00