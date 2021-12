Lille Place de la République Lille, Nord Réveillons solidaires Place de la République Lille Catégories d’évènement: Lille

La Ville de Lille organise, le 31 décembre, un point fixe pour les personnes en grande précarité, place de la République. Une distribution de repas de fêtes et de kits d’hygiènes, des masques et du gel sera proposée dans le respect des gestes barrières. Des véhicules emprunteront aussi le parcours habituel des maraudes pour vous proposer un repas de fêtes. Le 31 décembre de 18h à 20h, une grande tente vous accueillera place de la République. Place de la République Place de la République Lille Lille Lille-Centre Nord

