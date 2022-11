RÉVEILLONS-NOUS – SOIRÉE DE LA SAINT SYLVESTRE Rochesson Rochesson Catégories d’évènement: Rochesson

RÉVEILLONS-NOUS – SOIRÉE DE LA SAINT SYLVESTRE

Rochesson, 31 décembre 2022

Place Marcel Perrin SALLE DES FÊTES Rochesson Vosges

2022-12-31 00:00:00 – 2023-01-01 03:00:00

SALLE DES FÊTES Place Marcel Perrin

Rochesson

Vosges Rochesson Un événement pour fêter ensemble la nouvelle année dans un univers latino. 2 concerts:Weshbabãh et Turbo Gumzi et DJ. Un menu aux saveurs balkaniques

Tarifs: – Soirée complète: 42€ adhérents/45€ non adhérents / Enfant: 8-15ans: 20 euros, -8ans: Gratuit

– Soirée sans menu: 22€ adhérents/ 25€ non adhérents, -15ans: gratuit lesmontsdelutopie@gmail.com +33 6 73 54 45 25 LES MONTS DE L’UTOPIE

SALLE DES FÊTES Place Marcel Perrin Rochesson

