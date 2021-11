Réveillons les cathos ! Boulogne-Billancourt – Paroisse Sainte Cécile, 29 décembre 2021, Boulogne-Billancourt.

Réveillons les cathos !

du mercredi 29 décembre au samedi 1 janvier 2022 à Boulogne-Billancourt – Paroisse Sainte Cécile

Du 29 décembre à 16h30 au 1er janvier à 15h, à la paroisse Sainte-Cécile, de Boulogne-Billancourt pour les étudiants et les jeunes pros. Alors que le monde tremble et que l’Église n’est plus la Superbe qu’elle fut, l’Évangile doit être annoncé avec force par une jeunesse renouvelée par le Saint-Esprit ! Pendant trois jours, venez laisser Dieu vous façonner et vous équiper pour le Bon Combat. Au programme : Louange, Formation, Témoignage le matin, Rencontres, Carrefours, Mission l’après-midi, Veillées de prière le soir. Dans le monde, devenez des témoins missionnaires et montrez aux hommes l’Amour de Celui qui les a tant aimé. Évènement organisé les Pèlerins de l’Espérance et frère Jean-Yves. Invités : Maxime de la Boudinière et frère Baudouin Ardillier. Logement sur place possible dans la limite des places disponibles.

Sur inscription

Armez-vous des dons de Dieu !

Boulogne-Billancourt – Paroisse Sainte Cécile 44 rue de l’Est 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine



