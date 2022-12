Réveillon – Traditionnel brunch du 1er janvier Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier

Réveillon – Traditionnel brunch du 1er janvier
Restaurant les Papillons Route du Larmont Pontarlier

2023-01-01 – 2023-01-02

Route du Larmont Restaurant les Papillons

Pontarlier

Doubs 24 EUR Organisé par le restaurant Les Papillons – L’Auberge du Larmont.

Plus qu’un événement, une tradition…dès 11h, venez passer un agréable moment. Journée conviviale et décontractée, les deux premiers jours de l’année sont l’occasion de se retrouver autour d’un buffet à volonté, pour le petit déjeuner ou le déjeuner…

Le buffet soigneusement et richement composé de salades, charcuteries, viennoiseries, desserts, plancha, boissons fraiches et chaudes…

Réservation obligatoire avant le 26 décembre. contact@restaurant-lespapillons.fr +33 3 81 38 37 69 http://www.restaurant-lespapillons.fr/ Route du Larmont Restaurant les Papillons Pontarlier

