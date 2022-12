Réveillon Swing de le Saint Sylvestre Pau, 31 décembre 2022, Pau .

Réveillon Swing de le Saint Sylvestre

Allée Alfred de Musset La Belle Epoque Pau Pyrénées-Atlantiques La Belle Epoque Allée Alfred de Musset

2022-12-31 – 2022-12-31

La Belle Epoque Allée Alfred de Musset

Pau

Pyrénées-Atlantiques

✨ Ca swingue pour le réveillon à La Belle Epoque ! ✨

Retrouvez Swingin’ Bayonne (Arnaud Labastie au piano, Patrick Quillart à la contrebasse, et Jean Duverdier à la batterie) ainsi que leurs invités (Pauline Atlan au chant et Patrick Bourgoin au saxophone) Pour finir l’année en beauté dans votre restaurant La Belle Epoque.

Menu concocté par notre chef Emmanuel Cochet

Et coupe de champagne pour marquer la nouvelle année

+33 5 59 11 21 07

belle époque

La Belle Epoque Allée Alfred de Musset Pau

