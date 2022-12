Réveillon St Sylvestre Spécial Célibataires à Dijon Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Réveillon St Sylvestre Spécial Célibataires à Dijon Dijon, 31 décembre 2022, Dijon . Réveillon St Sylvestre Spécial Célibataires à Dijon Le lieu sera précisé lors de la réservation. Dijon Côte-d’Or

2022-12-31 – 2023-01-01 Dijon

Côte-d’Or Buffet dansant organisé par le Club de Loisirs Effervescence.

Super ambiance pour faire la fête et rencontrer d’autres célibataires. RÉVEILLON NOUVEL AN 31/12/2022 ???

Kir Royal de Bourgogne

ou Cocktail Exotique sans Alcool Mise en Bouche de Fête :

Toasts de Foie Gras et Toasts de Jambon de Bayonne, ???

Terrine de St Jacques et Sauce d’Herbettes,

Terrine de Chevreuil,

Émincé de Saumon Gravlax à l’Aneth,

Marinade de Brochettes de Gambas à l’Exotique,

Assortiment de Crus et Verdures ???

Suprême de Pintade aux Morilles,

Fagot de Haricots Verts,

Champignons en Fricassée,

Pommes de terre Grenaille, ???

Sélection de Fromages Régionaux ???

Bûche Tout Chocolat et ses Copeaux,

Macarons aux Trois Saveurs,

Crème Brûlée Soyeuse,

Frivolité de Choux Chantilly,

Salades de Fruits Jolies, Jolies !

???

Clos du Château – Domaine de Montmain 2016

Chassagne – Montrachet – Domaine Vincent ???

Belles Bulles de Champagne Brut

???

Café ???

Cotillons et Animation clubdijon@sfr.fr http://clubdijon.com/ Dijon

dernière mise à jour : 2022-12-23 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Dijon Adresse Le lieu sera précisé lors de la réservation. Dijon Côte-d'Or Ville Dijon lieuville Dijon Departement Côte-d'Or

Dijon Dijon Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon/

Réveillon St Sylvestre Spécial Célibataires à Dijon Dijon 2022-12-31 was last modified: by Réveillon St Sylvestre Spécial Célibataires à Dijon Dijon Dijon 31 décembre 2022 Côte-d'Or Dijon Le lieu sera précisé lors de la réservation. Dijon Côte-d'Or

Dijon Côte-d'Or