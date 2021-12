Arles Arles Arles, Bouches-du-Rhône Reveillon St Sylvestre et jour de l’an à l’Escaladou Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Reveillon St Sylvestre et jour de l’an à l’Escaladou Arles, 31 décembre 2021, Arles. Reveillon St Sylvestre et jour de l’an à l’Escaladou Escaladou 23 Rue Porte de Laure Arles

2021-12-31 – 2022-01-01 Escaladou 23 Rue Porte de Laure

Arles Bouches-du-Rhône Arles Venez célébrer cette fin d’année avec nous



Notre Chef vous a concocté un Menu Spécial pour le Réveillon de la Saint Sylvestre & le Jour de l’An



Menu à 45€ :



Entrées aux choix :

Foie Gras et son Chutney de Mirabelles, pain d’épices

Velouté de Potimaron, lard grillé, Cressin aux olives

Feuilleté de Saint Jacques



Plats aux choix :

Souris d’agneau confite à l’ail

Bar entier

Magret de Canard rôti au miel et aux pêches

Tous les plats seront accompagnés d’un gratin dauphinois, mousseline de potirons, champignons et marrons



Fromage de chèvre, huile d’olive de la vallée des Baux, miel de Provence



Dessert

