Réveillon St-Sylvestre au restaurant le Gaillanaï! Gaillan-en-Médoc, 31 décembre 2021, Gaillan-en-Médoc.

Réveillon St-Sylvestre au restaurant le Gaillanaï! Gaillan-en-Médoc

2021-12-31 20:30:00 – 2021-12-31

Gaillan-en-Médoc Gironde Gaillan-en-Médoc

EUR 95 Ambiance assurée pour ce réveillon animée par “DJ Nono”.

Le chef du restaurant le Gaillanaï vous propose pour l’occasion, un menu d’exception :

. Cocktail rubis à la framboise et sa suite

. 1/2 homard en bellevue et son verre d’entre deux mers

. Escalope de foie gras de canard, bouillon aux truffes et son verre de sauternes

. Trou normand

. Grenadin de veau sauce champagne et girolles, légumes de saison

. Duo de fromages, petit pot de confiture de cerise noires

. Vacherin revisité maison

. Le café et son mini canelé

Vins vieux et champagn à la carte.

+33 5 56 09 31 48

Gaillan-en-Médoc

