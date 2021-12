Salle Moïse David ou Salle Communale,Lescure-d'Albigeois (81) Réveillon St Sylvestre – Annulé Salle Moïse David ou Salle Communale,Lescure-d’Albigeois (81)

Réveillon St Sylvestre – Annulé Salle Moïse David ou Salle Communale,Lescure-d’Albigeois (81), 31 décembre 2021, . Réveillon St Sylvestre – Annulé

Salle Moïse David ou Salle Communale, Lescure-d’Albigeois (81), le vendredi 31 décembre à 20:30

St Sylestre 2021 : ANNULE COVID-19 : suite à l’aggravation de la situation sanitaire, c’est avec regret que nous annulons le reveillon du 31 décembre 2021. Nicole HUC Présidente de Lescure Occitan. *source : événement [Réveillon St Sylvestre – Annulé](https://agendatrad.org/e/33932) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Précisé ultérieurement

organisé par Lescure Occitan Salle Moïse David ou Salle Communale,Lescure-d’Albigeois (81) Rue des Loisirs Salle Moïse David ou Salle Communale, 81380 Lescure-d’Albigeois, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-31T20:30:00 2021-12-31T00:30:00

Détails Autres Lieu Salle Moïse David ou Salle Communale,Lescure-d'Albigeois (81) Adresse Rue des Loisirs Salle Moïse David ou Salle Communale, 81380 Lescure-d'Albigeois, France lieuville Salle Moïse David ou Salle Communale,Lescure-d'Albigeois (81)