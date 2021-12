Paris Église Saint-Sulpice Paris Réveillon solidaire le 31 décembre Église Saint-Sulpice Paris Catégorie d’évènement: Paris

Église Saint-Sulpice, le jeudi 30 décembre à 20:30

– 20h30 à 23h : maraude dans les rues pour apporter aux SDF des colis de Noël (pensez à apporter vos dons pour ces colis à la sacristie) – 23h30 messe du jour de l’an dans l’église – Après la messe : repas festif, musique et adoration ! Les jeunes des maraudes proposent à tous (quel que soit leur âge) de quoi passer la soirée du 31 décembre autrement. Église Saint-Sulpice Place Saint-Sulpice Paris Paris

2021-12-30T20:30:00 2021-12-30T23:59:00

Lieu Église Saint-Sulpice Adresse Place Saint-Sulpice Ville Paris