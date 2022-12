Réveillon Solidaire et Chaleureux Yssingeaux Yssingeaux Catégories d’évènement: Haute-Loire

Réveillon Solidaire et Chaleureux Yssingeaux, 31 décembre 2022, Yssingeaux . Réveillon Solidaire et Chaleureux Au Foyer Rural Rue Jean de Bourbon Yssingeaux Haute-Loire Rue Jean de Bourbon Au Foyer Rural

2022-12-31 – 2022-12-31

Haute-Loire L’Association Citoyens Solidaires organise un Réveillon GRATUIT et ouvert à tous ! Chacun apporte un plat pour le partager. Sur inscription avant le 28/12, car jauge limitée. Rue Jean de Bourbon Au Foyer Rural Yssingeaux

