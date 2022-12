RÉVEILLON – SECRET SANTA BY LES MÔMES Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

RÉVEILLON – SECRET SANTA BY LES MÔMES Montpellier, 23 décembre 2022, Montpellier . RÉVEILLON – SECRET SANTA BY LES MÔMES 8 Place du Marché aux Fleurs Montpellier Hérault

2022-12-23 – 2022-12-23 Montpellier

Hérault Secret Santa Show Pour cette veille de réveillon, toute l’équipe Les Mômes s’est réunie pour vous faire passer un moment inoubliable !

DJ, performer et une trentaine d’autres surprises vous attendent pour cette soirée d’exception Au programme :

Vendredi 23 décembre, nous vous attendons à partir de 20h00 dans notre restaurant pour le départ des festivités !

Notre dj Kelton vous fera vibrer tout au long de la soirée accompagné de notre magicien Ben Aymerich toujours présent pour vous enchanter. On vous attend nombreux ! Pour cette veille de réveillon, toute l’équipe Les Mômes s’est réunie pour vous faire passer un moment inoubliable !

DJ, performer et une trentaine d’autres surprises vous attendent pour cette soirée d’exception +33 4 34 08 23 98 https://lesmomesmontpellier.fr/ Montpellier

dernière mise à jour : 2022-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse 8 Place du Marché aux Fleurs Montpellier Hérault Ville Montpellier lieuville Montpellier Departement Hérault

Montpellier Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/

RÉVEILLON – SECRET SANTA BY LES MÔMES Montpellier 2022-12-23 was last modified: by RÉVEILLON – SECRET SANTA BY LES MÔMES Montpellier Montpellier 23 décembre 2022 8 Place du Marché aux Fleurs Montpellier Hérault Hérault montpellier

Montpellier Hérault