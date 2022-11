Réveillon Saint-Sylvestre Saint-Vincent-de-Paul Saint-Vincent-de-Paul Catégories d’évènement: Landes

2022-12-31

Landes Saint-Vincent-de-Paul 30 30 EUR Organisé par le comité des fêtes de Saint Vincent de Paul . Venez fêter avec nous le passage à l’an 2023, ambiance musicale assurée. Organisé par le comité des fêtes de Saint Vincent de Paul . Venez fêter avec nous le passage à l’an 2023, ambiance musicale assurée. +33 6 86 03 21 05 Comité des fêtes de Saint Vincent de Paul comité fêtes SVDP

