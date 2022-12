Réveillon Saint-Sylvestre Mers-les-Bains, 31 décembre 2022, Mers-les-Bains SIM Aisne/Oise/Somme HDF - DESTINATION LE TREPORT – MERS Mers-les-Bains.

Réveillon Saint-Sylvestre

Rond-Point de Froideville Mers-les-Bains Somme

2022-12-31 – 2022-12-31

Mers-les-Bains

Somme

Mers-les-Bains

25 25 Soirée dansante animée par Kevin – Crazy dance animation.

Une partie de bowling incluse dans le prix.

Soirée privée et sécurisée, tenue correcte exigée, fermeture à 5h.

Réservation obligatoire

Possibilité de dîner dans le même établissement avec la présence de danseuses cabaret à « La chocolaterie Restaurant » : 115€ TTC / pers (sur réservation uniquement) – INCLUS 20€ de tickets de jeux au Casino :

– Coupe de champagne, mise en bouche

– Trilogie de la mer (saumon gravlax, Saint-Jacques snackées, saumon fumé)

– Trou normand

– Filet de bœuf sauce morilles, gratin dauphinois et ses petits légumes

– Duo de fromage et son mesclun

– Sphère surprise au chocolat

– Vins à discrétion

– Eaux plates, gazeuses et café compris

+33 2 35 83 57 52 https://www.casino-bowling-merslesbains.fr/

Mers-les-Bains

