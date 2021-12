Pierry Pierry Marne, Pierry Réveillon Saint-Sylvestre – Le Domaine Miltat Pierry Pierry Catégories d’évènement: Marne

Pierry Marne Pierry Le Domaine Miltat en collaboration avec Les raid dingues Venez finir l’année en beauté pour une noble cause … La lutte contre le cancer du sein. Diner Dansant – Tombola, pendant la soirée, tentez de remporter de jolis lots. Pass sanitaire obligatoire. Menu : Petits fours – Mise en bouche

***

Foie gras de canard entier du sud-ouest sur sa tranche de pain d’épice & sa compotée d’oignons

***

Pavé de Chapon sauce Morilles et son gratin dauphinois – Ballotin de haricots verts

***

Brie de Meaux et Morbier

Salade sauce balsamique

***

Croquant au chocolat & sa crème anglaise Tarifs : 85€/personne

Et 1 bouteille de Champagne pour 4 personnes

Paiement à la réservation (chèque déposé la veiller du réveillon) Tarif au bar : Champagne : 25€ / Vins (blanc et rouges) : 20€ ledomaine.miltat@orange.fr Le Domaine Miltat 6 Rue Carnot Pierry

