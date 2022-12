Réveillon Saint Sylvestre Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Réveillon Saint Sylvestre Cours de Verdun Hôtel le Splendid Dax Landes

2022-12-31

2022-12-31 – 2022-12-31

Hôtel le Splendid Cours de Verdun

Dax

EUR 140 140 Dîner suivi d'une soirée dansante animée par le groupe Mandago.

+33 5 58 35 20 10

Hôtel le Splendid Cours de Verdun Dax

