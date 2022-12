Réveillon Saint-Sylvestre Chirac-Bellevue Chirac-Bellevue Catégorie d’évènement: Chirac-Bellevue

Réveillon Saint-Sylvestre Chirac-Bellevue, 31 décembre 2022, Chirac-Bellevue . Réveillon Saint-Sylvestre Chirac-Bellevue

2022-12-31 – 2022-12-31 Chirac-Bellevue Corrèze Chirac-Bellevue A partir de 21h, 70€ par personne, une bouteille de vin offerte par couple si réservation avant le 15 décembre.

Réservation pour repas avant le 22 décembre La Maïade organise le réveillon de la Saint-Sylvestre avec au menu ; kir pétillant et amuse-bouche, verrine de foie gras, crème brûlée saumon & piment d’Espelette, suprême de Pluma sauce chorizo et ses croustillants de pomme de terre, trou normand, trio de fromages, bûche de nougat glacé, chantilly et son coulis accompagné de sa coupe de champagne. Dîner dansant animé par DJ Christ. Chirac-Bellevue

