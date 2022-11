Réveillon « Saint-Sylvestre » Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Catégories d’évènement: Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Lot

Réveillon « Saint-Sylvestre » Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, 31 décembre 2022

Salle des Fêtes Place du Foirail

2022-12-31 – 2022-12-31

Salle des Fêtes Place du Foirail

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Lot 70 EUR 70 Au menu : – festival de bulles, mises en bouche,

– trésor de nos basses-cours et le mystère de la coquille (foie gras et mini-brochette de St-Jacques),

– délicatesse océane et son bouquet de crevettes (saumon fumé et oeufs de lump),

– escale exotique (glace passion, liqueur mandarine),

– fierté de nos pâturages et ses légumes oubliés, sauce Madère (tournedos de boeuf),

– le présent de Dame Seguin en aumônière au miel d’acacia (cabécou),

– farandole de desserts (mignardises),

Réservations au 06 31 51 28 45 ou au 06 79 89 29 74. Le comité des fêtes de Divillac fête le réveillon avec une soirée repas animée par « Lot of Music ».

Salle des Fêtes Place du Foirail Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

