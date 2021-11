Réveillon « Saint-Sylvestre » Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, 31 décembre 2021, Castelnau Montratier-Sainte Alauzie.

Réveillon « Saint-Sylvestre » Salle des Fêtes Place du Foirail Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

2021-12-31 20:00:00 20:00:00 – 2021-12-31 Salle des Fêtes Place du Foirail

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

70 EUR 70 Au menu :

– marquise et amuse-bouche,

– tartare de Saint-Jacques et sa purée de fèves et de petits pois citronnés,

– foie gras de canard,

– trou normand,

– noix de veau rôti avec sa sauce forestière, patate douce et butternut,

– assiette de fromages de nos régions,

– feuillantine de chocolat noir, sorbet mandarine et macaron à l’Armagnac.

Réservations au 06 31 51 28 45 ou au 06 79 21 58 04.

Le comité des fêtes de Divillac fête le réveillon avec une soirée repas animée par « Lot of Music ».

pixabay_réveillon

