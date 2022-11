Réveillon Saint-Sylvestre à Gaillan, 31 décembre 2022, .

Réveillon Saint-Sylvestre à Gaillan



2022-12-31 – 2022-12-31

12 EUR Le comité des fêtes organise son réveillon de la Saint-Sylvestre.

La soirée sera animée par Dominique Delill.

Au menu :

Amuses bouches et coupe de champagne

Saumon fumé, oeufs mimosa, crevettes roses et mayonnaise maison

Rôti de boeuf cuit à la braise, sauce vin rouge échalote, pommes de terre grenaille persillées à la graisse de canard

Trilogie de fromages, confiture de cerises noires et salade verte

Bûche glacée aux 3 chocolats, coulis de caramel au beurre salé et chantilly

Soupe à l’oignon, fromage et croûtons servi à 4h du matin

Un menu « enfant » est prévu.

Sur réservation jusqu’au 28 décembre.

Comité des fêtes Gaillan

